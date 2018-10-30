SİME-SEN Başkanı Dursun: Bedelli askerlik başvuru süresi uzatılmalı

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun, bedelli askerlik başvuru süresiyle ilgili, "3 Ağustos'tan bugüne kadar bedelli askerlikte toplam 380 bin kişinin sevki yapıldı. Şimdi bir haftada 300 bin kişinin daha sevkinin yapılması zorunluluğu ortaya çıktı. İstatistiklere göre bu imkansız görünüyor. Bedelli askerlik başvuru süresi makul bir kısa zaman daha uzatılmalı" dedi.

SİME-SEN Genel Başkanı Serdar Dursun, yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerliğe başvuranlardan yalnızca yarısına yakın kısmının başvurusunun tamamlandığını belirtti. Şu anda Türkiye’de 368 askerlik şubesinin hizmet verdiğini ve bu şubelerde 4 bine yakın memur çalıştığını ifade eden Dursun, “3 Ağustos’tan bugüne kadar bedelsiz askerlikte sevki yapılanlar göz önünde bulundurulduğunda, şu anda bir haftada 300 bin kişinin daha sevkinin yapılması zorunluluğu ortaya çıktı. ’24 saat çalışma’ denildi. Ancak istatistiklere bakıldığında bu sevklerin 24 saat esası ile dahil yapılma ve belirtilen tarihe yetişme imkanı yok görünüyor” dedi.

‘BAŞVURU SÜRESİ MAKUL ŞEKİLDE UZATILMALI’

Dursun, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: “Bedelli askerlik süresinin makul bir kısa zaman daha uzatılması gerekiyor. Bu uzatılma, hem şubelerdeki çalışanların hem, Milli Savunma Bakanlığı'nın hem de başvuruda bulunan ve bulunacak vatandaşların kesinlikle faydasına olacak bir ihtiyaçtır. Süre uzatılırsa problem ortadan kalkacaktır.”

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ANKARA, (DHA)-