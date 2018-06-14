Sinan Meydan’dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’na jet yanıt: Yaptığınız ayıp

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Nuri Yaşar, CHP hükümetinin 1930'da ABD’den 10 milyon dolar borç karşılığında kibrit ve çakmak taşı imtiyazı verdiğini öne sürerek "Türkiye kibrit çöpü bile üretemez halde" ifadelerini kullandı. Hasan Nuri Yaşar'a yanıt tarihçi Sinan Meydan'dan geldi. Meydan "Cumhuriyet hükümeti ilk 15 yılda neredeyse tamamı yerli milli sermaye ve emekle 46 büyük fabrika kurdu" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Nuri Yaşar, Twitter hesabından CHP’yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Hasan Nuri Yaşar şunları yazdı:

“1. Cumhuriyet henüz kurulmamış. ABD bize herşeyi satıyor ama narenciye bile almıyor. 1922-23 de ABD'ye demiryolu imtiyazı veriliyor. CHP hükümeti, 1930 da ABD'den 10 milyon dolar borç karşılığında kibrit ve çakmak taşı imtiyazı veriyor. Türkiye kibrit çöpü bile üretemez halde.

2. Bu dönem Türkiye, ortada iş yokken, fransız sosyolog Durkheim'in iş bölümü teorisine takılmış. İktisat sosyolojisi bilinmiyor. Zira Durkheim'in bu konada bir fikri yok. Ama Fransa onu aşmış biz takılıp kalmışız. İktisat sosyolojisi diyen H. Nahid mahkemeye veriliyor.

3. Türkiye 1929 dan başlayarak yabancı ülkelere öğrenci gönderiyor: ancak Türkiye kendini, Çin ve Japonya'nın aksine fen bilimlerine değil müzik, resim, hukuk gibi kültür alanlarına açıyor. 28 şubatta müzik ve hukukun ortak rolünü hatırlayalım. Böylece asker başat güç kalıyor.

4. Türkiye II. Dünya savaşına tükenmiş olarak giriyor. Savaşın fırsatlarından yararlanamıyor. Sanayi kıpırdamıyor bile. Halk karne ile ekmek alıyor. Ne var ki chp için bile toplumu devrim adına rehin tutmanın bir sınırı var; o sınır, savaşı kazanan taraf oluyor: NATO.”

SİNAN MEYDAN YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hasan Nuri Yaşar’a yanıt SÖZCÜ yazarı ve tarihçi Sinan Meydan’dan geldi.

Sinan Meydan, Twitter hesabından şu karşılığı verdi:

“Cumhuriyet hükümeti ilk 15 yılda neredeyse tamamı yerli milli sermaye ve emekle 46 büyük fabrika kurdu. Türkiye kusa bir süre önce muhtaç olduğu üç beyezı; şeker, un ve bezi üretmeye başladı. Osmanlı'nın yabancılara teslim ettiği tütün maden vb milli varlıkları da millileştirdi.

Atatürk'ün genç Cumhurşyeti, savaştan çıkar çıkmaz uçak fabrikası, uçak tamir atölyeleri kurdu.Alman-Türk ortaklığıyla Kayseri Uçak Fabrikası 1925'te kuruldu. Uçak üretildi.1940'larda Ankara THK Uçak Fabrikasını kurdu tek parti.Uçak sattı. Hatta bir de rüzgar tüneli kurdular.

Atatürk döneminde genç Cumhuriyet ortalama yüzde 8 gibi bir kalkınma oranı yakaladı. İthal aldığı bir çok ürünü üretmeye hatta ihraca başladı. Atatürk dönemi Türkiye'nin kalkınma hızını yakalayan dünyada sadece üç ülke vardı: Almanya, Japonya ve SSCB.

Atatürk Nazilli Sümerbank Fabrikasını Sovyet Rusya'ya nerenciye vererek elde ettiği gelirle finanse etti. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası da tüm Atatürk fabrikaları gibi sosyal fabrikaydı: içinde Ar-Gesi, kreşi, okulu,tiyatrosu,hastenesi,spor kulüpleri olan sosyal bir yapıydı.

Buğday dahil her şeyi yabancılardan satın alan, tüm milli varlıklarını Batılı emperyalistlere teslim eden, kapitülasyonlarla iliklerine kadar sömürülen Osmanlı'dan kendi ayakları üstünde duran tam bağımsız bir devlet kurdu Atatürk.Siz Atatürk'ün kurduğu 46 fabrikayı ne yaptınız?

Atatürk, üstelik 1929 Dünya ekonomik buhranına rağmen, savaştan yeni çıkmış,hiç bir şey üretmeyen ve borçlu bir ülke devralmasına karşın,15 yılda ortalama yüzde 8 kalkınma oranı yakaladı. AKP -uyduruk kalkınma oranı rakamlarına rağmen-16 yılda bu orana ulaşamadı. Yaptığınız ayıp!”

Cumhuriyet hükümeti ilk 15 yılda neredeyse tamamı yerli milli sermaye ve emekle 46 büyük fabrika kurdu. Türkiye kusa bir süre önce muhtaç olduğu üç beyezı; şeker, un ve bezi üretmeye başladı. Osmanlı'nın yabancılara teslim ettiği tütün maden vb milli varlıkları da millileştirdi. https://t.co/gLIYv20qvI — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 14 Haziran 2018

Atatürk'ün genç Cumhurşyeti, savaştan çıkar çıkmaz uçak fabrikası, uçak tamir atölyeleri kurdu.Alman-Türk ortaklığıyla Kayseri Uçak Fabrikası 1925'te kuruldu. Uçak üretildi.1940'larda Ankara THK Uçak Fabrikasını kurdu tek parti.Uçak sattı. Hatta bir de rüzgar tüneli kurdular. https://t.co/gLIYv20qvI — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 14 Haziran 2018

Atatürk döneminde genç Cumhuriyet ortalama yüzde 8 gibi bir kalkınma oranı yakaladı. İthal aldığı bir çok ürünü üretmeye hatta ihraca başladı. Atatürk dönemi Türkiye'nin kalkınma hızını yakalayan dünyada sadece üç ülke vardı: Almanya, Japonya ve SSCB. https://t.co/gLIYv20qvI — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 14 Haziran 2018

Atatürk Nazilli Sümerbank Fabrikasını Sovyet Rusya'ya nerenciye vererek elde ettiği gelirle finanse etti. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası da tüm Atatürk fabrikaları gibi sosyal fabrikaydı: içinde Ar-Gesi, kreşi, okulu,tiyatrosu,hastenesi,spor kulüpleri olan sosyal bir yapıydı. https://t.co/gLIYv20qvI — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 14 Haziran 2018