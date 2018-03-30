Sinan Meydan’dan İsmail Kahraman’a Atatürk’lü tarih dersi!

Tarihçi Sinan Meydan, İsmail Kahraman'ın Çanakkale Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylediği sözlere sosyal medyadan cevap verdi.

İsmail Kahraman’ın ‘Meclis Sohbetleri’nde Çanakkale savaşı ile ilgili ‘Çanakkale'deki ordu 5. ordudur. 5. orduda 9 kolordu, 24 de tümen vardı. Bunlardan 19. tümenin komutanı Yarbay Mustafa Kemal'dir’ demşti. Sosyal medyada Kahraman’ın sözlerine büyük tepki yağarken Tarihçi Sinan Meydan’dan tarih dersli cevap geldi.

Sinan Meydan, ‘Kahraman,”Çanakkale'de 24 tümen vardı,19.Tümenin komutanı Yarbay Mustafa Kemal'di”diyerek Atatürk'ün Çanakkale'de sadece bir tümen komutanı olduğunu söylüyor.Oysaki Atatürk 1 Mayıs'tan itibaren 4 tümeni, 8 Ağustos'ta Anafartalar Grup Komutanı olunca yaklaşık 10 tümeni komuta etti’ dedi.