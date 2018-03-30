Sinan Meydan’dan İsmail Kahraman’a Atatürk’lü tarih dersi!

İsmail Kahraman’ın ‘Meclis Sohbetleri’nde Çanakkale savaşı ile ilgili ‘Çanakkale'deki ordu 5. ordudur. 5. orduda 9 kolordu, 24 de tümen vardı. Bunlardan 19. tümenin komutanı Yarbay Mustafa Kemal'dir’ demşti. Sosyal medyada Kahraman’ın sözlerine büyük tepki yağarken Tarihçi Sinan Meydan’dan tarih dersli cevap geldi.
Sinan Meydan, ‘Kahraman,”Çanakkale'de 24 tümen vardı,19.Tümenin komutanı Yarbay Mustafa Kemal'di”diyerek Atatürk'ün Çanakkale'de sadece bir tümen komutanı olduğunu söylüyor.Oysaki Atatürk 1 Mayıs'tan itibaren 4 tümeni, 8 Ağustos'ta Anafartalar Grup Komutanı olunca yaklaşık 10 tümeni komuta etti’ dedi.
Kahraman,”Çanakkale'de 24 tümen vardı,19.Tümenin komutanı Yarbay Mustafa Kemal'di”diyerek Atatürk'ün Çanakkale'de sadece bir tümen komutanı olduğunu söylüyor.Oysaki Atatürk 1 Mayıs'tan itibaren 4 tümeni, 8 Ağustos'ta Anafartalar Grup Komutanı olunca yaklaşık 10 tümeni komuta etti pic.twitter.com/UJr9Iwklv8
— Sinan Meydan (@SMEYDAN) 30 Mart 2018