Sinan Meydan’dan ‘utanıyorum’ yanıtı

Tarihçi Sinan Meydan, sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden kendisine tepki gösteren bir kullanıcıya Atatürk'le cevap verdi.

Sinan Meydan Twitter’dan kendisine “İstanbul sana kimden kaldı? Cumhuriyet mi fethetti İstanbul’u?” diyen bir kişiye, “Evet, bugün Atatürk'ün yeniden fethettiği İstanbul'da yaşıyoruz. Fatih'in fethettiği İstanbul 1920'de gitmişti. Atatürk, Milli Mücadele'yi kazanmasa tüm Anadolu ve İstanbul gitmişti.Duacı ol ikinci fatih Atatürk'e.Sizleri nasıl yetiştirdi bu ülke? Utanıyorum sizlerden utanıyorum!” şeklinde cevap verdi.

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İSTANBUL’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU 6 EKİM 1923

Meydan’ın bu cevabı takipçileri tarafından oldukça yoğun ilgi gördü. Atatürk’ün, 6 Ekim 1923’de İstanbul’u itilaf kuvvetlerinin işgalinden kurtardığını bilmeyen sosyal medya kullanıcısı ise diğer kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.