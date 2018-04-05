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Sınavlar iptal edildi!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Bugün (05 Nisan 2018 Perşembe) öğleden sonra Eğitim Fakültesi'nde yapılacak olan tüm sınavlar iptal edilmiştir.” denildi.

android-time 15:51 5 Nisan 2018
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Sınavlar iptal edildi!
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Bugün (05 Nisan 2018 Perşembe) öğleden sonra Eğitim Fakültesi'nde yapılacak olan tüm sınavlar iptal edilmiştir.” denildi.
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