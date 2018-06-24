Sincan’da okul bahçesinde çirkin saldırı

Ankara Sincan'da oy kullanılan okulların birinde, kalabalık bir grup okul bahçesindekilere saldırdı.

Olay, Sincan ilçesindeki Özkent Akbilek İlkokulu’nda meydana geldi. Oy ve Ötesi müşahitlerinin, sandık görevlilerinin yaşlılarla birlikte oy kabinlerine girmesine itiraz etmesi üzerine tartışma çıktı. Bazı kişiler bahçede bulunanlara saldırdı.

Polisin araya girmesiyle tartışmanın büyümesi önlendi. Oy ve Ötesi müşahitleri, kendilerine saldırıldığını öne sürdü. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da tartışma haberini alınca okula geldi.

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet sevk edilirken güvenlik önlemlerinin arttırıldığı görüldü.

DHA