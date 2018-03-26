Sincar tam olarak neresi? İşte Sincar’ın haritadaki yeri…

Irak'ın kuzeyinde yer alan Sincar farklı topluluklarca Şengal olarak da adlandırılmaktadır. Türkiye'nin Sincar'a operasyon yapma ihtimali sonrasında vatnadaşlar Sincar neresi sorusunu sormaya başladı. İşte Irak'ın kızey bölümlerinde yer alan Sincar'ın haritadaki yeri ve önemi...

Afrin operasyonundan sonra Cumhurbaşkanı tarafından da yapılan açıklamalar Sincar’ı işaret etmişti. Türkiye’nin Sincar’a operasyon yapacağına dair açıklamalar sonrasında birçok vatandaş ‘Sincar Türkiye’nin ne kadar uzağında?’ ‘Sincar’ın haritadaki yeri neresi?’ gibi soruları sormaya başladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın Sincar’a gireriz” açıklamasının ardından Sincar nerede sorusunun cevabı…

SİNCAR NEREDE? SİNCAR’IN HARİTADAKİ YERİ…

Sincar ya da Şengal , Irak'ın kuzey bölgesinde yer alan Ninova ili sınırları içinde bulunmaktadır. Terör örgütü PKK'nın Irak Şengal kolu olan YBŞ ve KBY elindedir. Ezidiler'in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşamaktadır. Ağustos 2014'te IŞİD, Sincar'ı işgal etti ve 5-6 Ağustos'ta Ezidi tanıklara göre, 500-2.000 arası Ezidi sivili öldürerek Sincar katliamını işlediği belirtildi.Bu, Ezidi sakinlerinin toplu göçüne neden oldu. 20 Aralık 2014 gecesi, IŞİD şehri almak için ilk hücumu sırasında, terör örgütü PKK Sincar şehrine saldırdı. Ancak şehrin güney yarısında IŞİD'in şiddetli saldırısı ile karşılaştılar. 13 Kasım 2015 tarihinde, Peşmerge ve PKK'nın ABD hava saldırısı tarafından desteklenen büyük bir saldırısı ile, Peşmerge güçlerinin başı Mesut Barzani ve terör örgütü PKK'nın Sincar komutanı EGİD komutanlığında taarruza başlamasından bir gün sonra Sincar şehrine girdiler ve IŞİD'in elindeki kontrolü ele geçirdiler. Şehrin alınışının ardından, Sincar kentininin doğuya yakın mezrasında IŞİD tarafından öldürülen en az 78 Ezidi kadının cesetlerinin olduğu bir toplu mezar bulundu.