Sindirim sisteminden 116 uyuşturucu kapsülü çıktı

İSTANBUL Polisi'nin yaptığı çalışmada bir uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminde 116 kapsül içerisinde 1 kilo 180 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Atatürk Havalimanı’nda görev yapan İstanbul Narkotik Polisi (İNP) profil değerlendirme ve analiz uzmanları Brezilya’dan gelen S.A.D.A.J.’ı şüpheli olarak değerlendirdi. Uyuşturucu kuryesi olabileceği belirlenene şüpheli arama odasına götürüldü. Şüphelinin üst aramasında ve çantasında bir şey bulunamadı. Uzman polisler S.A.D.A.J.’ın uyuşturucu kapsülü yutmuş olabileceğinden şüphelendi. Sao Paulo’dan gelen S.A.D.A.J. emar çekilmesi için hastaneye gönderildi. Hastanedeki işlemlerde polisin şüphelilerinin doğru olduğu ortaya çıktı. S.A.D.A.J.’ın sindirim sisteminde kapsüller olduğu belirlendi. Şüphelinin doğal yollarla düşürdüğü 116 kapsülde 1 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan S.A.D.A.J. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.