Sınır dışı edilecek mültecileri taşıyan otobüs devrildi: 17’si polis 41 yaralı

Aksaray’da polis eşliğinde sınır dışı edilecek mültecileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 17’si polis 41 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray – Ankara Karayolunun 50'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Hatay'a giden, suç işleyen ve Suriye'ye sınır dışı edilecek mültecileri taşıyan, içerisinde 17'si polis 41 kişi bulunan D.D.E. (29) idaresindeki 34 RHK 91 plakalı yolcu otobüsü Aksaray'a 50 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otobüste bulunan 17'si polis, 2'si şoför ve 22'si mülteci olmak üzere toplam 41 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Otobüste sıkışan bazı yaralılar ise itfaiye ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışması ile sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Otobüs sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Aksaray’a geliş yönü kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA