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Sınır dışı edilecek mültecileri taşıyan otobüs devrildi: 17’si polis 41 yaralı

Aksaray’da polis eşliğinde sınır dışı edilecek mültecileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 17’si polis 41 kişi yaralandı.

android-time 02:22 13 Eylül 2018
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Aksaray’da polis eşliğinde sınır dışı edilecek mültecileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 17’si polis 41 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray – Ankara Karayolunun 50'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Hatay'a giden, suç işleyen ve Suriye'ye sınır dışı edilecek mültecileri taşıyan, içerisinde 17'si polis 41 kişi bulunan D.D.E. (29) idaresindeki 34 RHK 91 plakalı yolcu otobüsü Aksaray'a 50 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Kazada otobüste bulunan 17'si polis, 2'si şoför ve 22'si mülteci olmak üzere toplam 41 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Otobüste sıkışan bazı yaralılar ise itfaiye ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışması ile sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Otobüs sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Aksaray’a geliş yönü kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 08:1113.09.2018
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