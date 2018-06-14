Sinop bayram namazı vakti: İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri 2018

Bereket ayı olan Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslüman aleminde Ramazan bayramı sevinci başladı. Bayramın ilk sabahında kılınacak bayram namazı vakitleri Sinop’ta yaşayan vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. İşte, “Sinop bayram namazı saat kaçta?” sorusu cevabının yanı sıra, il il bayram namazı saatlerini haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.
Sinop bayram namazı saati: 05:49
İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?
Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.
Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu halde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Cuma namazında ise, hutve vaciptir.
Bayramın hutbesinin, Cumanın hutbesine muhalif olması, Cuma Namazının hutbesiz sahih olmadığından dolayıdır. Bayram Namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasındaki fark: Cuma'da hutbe namazdan Öncedir. Bayram hutbesi ise, namazdan sonradır.