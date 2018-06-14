Sinop bayram namazı vakti: İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri 2018

Sinop bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte başlayacak olan Ramazan bayramı için Diyanet bayram namazı saatlerini açıkladı. Sinop başta olmak üzere, il il bayram namazı saatlerini sizin için derledik. İşte, Sinop bayram namazı saati ve il il namaz saatleri...

Bereket ayı olan Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslüman aleminde Ramazan bayramı sevinci başladı. Bayramın ilk sabahında kılınacak bayram namazı vakitleri Sinop’ta yaşayan vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. İşte, “Sinop bayram namazı saat kaçta?” sorusu cevabının yanı sıra, il il bayram namazı saatlerini haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

Sinop bayram namazı saati: 05:49

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BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?

Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.

Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu halde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir. Cuma namazında ise, hutve vaciptir.

Bayramın hutbesinin, Cuma­nın hutbesine muhalif olması, Cuma Namazının hutbesiz sahih olmadı­ğından dolayıdır. Bayram Namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasında­ki fark: Cuma'da hutbe namazdan Öncedir. Bayram hutbesi ise, na­mazdan sonradır.