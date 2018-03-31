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Sinop’ta sahile ölü yunus ve kuşlar vurdu

Sinop sahilinde insanları dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sahilde 4 ölü yunus kıyıya vurdu. Ayrıca bölgede çok sayıda da ölü kuş bulundu.

android-time 19:54 31 Mart 2018
Haberler Gündem
Sinop’ta sahile ölü yunus ve kuşlar vurdu
Sinop sahilinde insanları dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sahilde 4 ölü yunus kıyıya vurdu. Ayrıca bölgede çok sayıda da ölü kuş bulundu.

Bahçeler sahilinde 4 ölü yunus ve ölmüş kuş bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

FOTO İHA

FOTO İHA

Bölgeye sevk edilen ekipler, ölü yunus ve kuşları bölgeden toplayarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.

FOTO İHA

FOTO İHA

Ölümlerin neden kaynaklandığı ise daha sonra yapılacak incelemenin ardından açıklanacağı belirtildi.

FOTO İHA

FOTO İHA

BALIKÇI AĞLARINA TAKILIYORLAR

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, “Yunuslar, denizde balıkçıların ağlarına takılıyor, oksijensiz kalıp ölüyorlar. Balıkçıların da isteyerek yaptığı bir şey değil tabii herkes ekmeğinin peşinde” dedi. DHA

Son güncelleme: android-time 19:5831.03.2018
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