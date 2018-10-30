Sinop’taki 29 Ekim kutlamalarında Osmanlı motifleri

Sinop'ta düzenlenen ve binlerce vatandaşın katıldığı 29 Ekim kutlamaları sırasında bir görüntü oldukça dikkat çekti. Bando ekibinin kıyafetinin üzerindeki Osmanlı tuğrası Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına gelenleri şaşkına çevirdi.

Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Sinop’ta gerçekleşen program ilk olarak Valilik makamında Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın tebrikleri kabulüyle başladı. Sonrasında İskele Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop CHP Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalarda en çok dikkat çeken ise bando gösterisi yapanların giydiği Osmanlı tuğralı üniformlardı. Üniformaların önünde bulunan Osmanlı arması ve arkasında bulunan Osmanlı tuğrası katılımcıların dikkatini çekerken bando grubunun üyelerinin güzel sanatlar lisesi öğrencileri olduğu öğrenildi.