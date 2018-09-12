Sır mektup bulundu! Seri katil şüphelisinin 4 cinayeti daha ortaya çıktı

Ordu'da, gasp iddiasıyla yakalanıp tutuklanan ve 13 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu'nun (44), 2014 yılında cezaevindeyken, maddi destek için iş insanına yazdığı mektup bulundu. Savcılığın harekete geçmesiyle satır satır okunan mektupta, 13 kişinin ölümüyle ilgili bağlantılar belirlendi. Bazı delillere ulaşan ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Mektupta isimleri yazan 4 kişinin yanarak öldüğü tespit edildi.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde, şarküteri işletmecisi Mehmet Ali Çayıroğlu, 2 kişinin gece yarısı gasbedilmesiyle ilgili yakalanıp, gözaltına alındı. Çayıroğlu, Ordu ve Samsun’daki 13 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğu tespit edilince tutuklandı. Cezaevinden 19 Ocak’ta çıktığı belirtilen Çayıroğlu’nun, ilk cinayeti 10 Şubat’ta işlediği iddia edildi. Hırsızlık olaylarından sabıkası bulunan Çayıroğlu’nun gözaltına alınan ortağı Mustafa T. ile dini nikahla birlikte olduğu S.Ö. de tutuklandı. Tutuklu sayısı 3’e çıkarken, Çayıroğlu’na yardım eden başka kişiler olup, olmadığının da araştırıldığı belirtildi. Ünye Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, güvenlik nedeniyle Trabzon Bahçecik Cezaevi’ne nakledildi. 13 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu iddia edilen Çayıroğlu’nun suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Ordu İl Jandarma Komutanlığı’nca Akkuş ve Ünye ilçelerinde, şubat ayı ile sonrasında yangın, kalp krizi, zehirlenme ve gasp sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili özel ekip kuruldu. Evinden büyükbaşları çalınan ve kayıp olarak aranan Şeker Köseoğlu’nun bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda, Köseoğlu’nun cansız bedenine, evinin yakınlarındaki ormanlıkta ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Özel ekip, Şeker Köseoğlu cinayetini çözmek için çalışmalarını sürdürürken, ilçede geçen ay gasp meydana geldi. Polis ve jandarma, ortak çalışmayla gasp şüphelisi Mehmet Ali Çayıroğlu’nu gözaltına aldı. Çayıroğlu’nun evinde yapılan aramalarda ele geçirilen tek kırma 3 av tüfeği, 2 kurusıkı, 4 cep telefonu, eski tip askeri kamuflaj, askeri palaska, şapka ve 230 plastik kelepçe; polis ve jandarmanın dikkatini çekti. Soruşturmayı genişleten ekip, evdeki aramalarda bulduğu kadın çantasını da incelemeye aldı. Aramalarda el koyulan 23 büyükbaş ve küçükbaş da yapılan teşhisin ardından sahiplerine teslim edildi. 13 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu iddia edilen Çayıroğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAYLAR TEK TEK ARAŞTIRILIYOR

Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinde ve ahırında bulunan av tüfeği ile buzağının, Şeker Köseoğlu’na ait olduğu, ailesi tarafından teşhis edildi. Av tüfeği ve buzağı, Şekeroğlu ailesine teslim edildi. Ekipler, ayrıca Çayıroğlu’nun evinde bulunan cep telefonu, kurusıkı ve kadın çantasının ise 31 Temmuz’da Akkuş ilçesine bağlı Karaçal köyünde mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen Senai- Ümit Türedi çiftine ait olduğunu belirledi. Çiftin, bu yolla öldürüldüğü ortaya çıkarılırken, bu kez bölgedeki faili meçhul ölümler araştırılmaya başlandı.

İŞ İNSANI, MEKTUBU SAVCILIĞA VERMİŞ

Akkuş Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma özel ekibi, Mehmet Ali Çayıroğlu tutuklandıktan sonra cinayetle ilgili araştırmasını sürdürürken, önemli gelişme meydana geldi. Çayıroğlu’nun, 2014 yılında kaldığı cezaevinden Akkuş ilçesindeki iş insanına mektup yazıp, maddi destek istediği ortaya çıktı. Çayıroğlu’nun tutuklanması ve şüpheli ölümlerin medyada yer alması üzerine iş insanı, kendisine gönderilen mektubu soruşturma kapsamında işe yarayabileceği düşüncesiyle savcılığa teslim etti. Mektup üzerine harekete geçen savcılık yetkilileri, soruşturmayı yürüten özel ekibe haber verdi. Savcılık ve jandarma özel ekibince mercek altına alına mektupta adı geçen kişiler, adresleri de belirlenerek, araştırıldı. Ekipler, yaptığı araştırmalarda çarpıcı bağlantılara ulaştı. Çöpe atılmayarak, 4 yıldır saklanan mektubun, şüpheli ölümlerin aydınlatılması için önemli olduğu belirtildi.

MEKTUPTA İSİMLERİ YAZAN 4 KİŞİ YANARAK ÖLMÜŞ

Mektupta isimleri yazılı 4 kişinin yanarak, öldüğü tespit edildi. Akkuş’un Ormancık Mahallesi’ndeki evde 9 Nisan’da çıkan yangında ölen Dursun Kurt ile 22 Temmuz’da evdeki yangında oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide (59) ile birlikte ölen Sabri Güneş’in (68) isminin mektupta yer aldığı saptandı. Dursun Kurt’a ait eşyaların, Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinde bulunmasıyla cinayetle bağlantı tespit edilirken, Sabri Güneş’le de alışveriş yapmak için görüşmelerde bulunduğu belirlendi. 4 kişinin şüpheli ölümü, mektubun ele geçirilmesiyle cinayet bağlantısını ortaya çıkarırken, soruşturma daha da derinleştirildi.

ORTAĞI İLE DİNİ NİKAHLA YAŞADIĞI KADIN DA TUTUKLANDI

Mehmet Ali Çayıroğlu’nun Samsun’da şarküteri işlettiğinin belirlenmesi üzerine dini nikahla birlikte yaşadığı S.Ö. ve ortağı Mustafa T. de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Çayıroğlu’nun, 19 Ocak’ta cezaevinden çıktığı, ilk cinayetini de Samsun’da işlediği öne sürüldü.

13 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE BAĞLANTISI VAR

Mehmet Ali Çayıroğlu’nun öldürdüğü iddia edilen kişiler ve bağlantısı olduğu olaylar şöyle:

10 Şubat 2018: Samsun’un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz’in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinde bulundu.

24 Şubat 2018: Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi’nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

9 Nisan 2018: Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi’nde Dursun Kurt, evde gece çıkan yangında hayatını kaybetti. Kurt’un bazı eşyaları, Çayıroğlu’nun evinde ele geçirildi.

3 Mayıs 2018: Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi’nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu’nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu’na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu’nun evinde ele geçirildi.

13 Temmuz 2018: Ordu’da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram’ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu’nun evinde bulundu.

22 Temmuz 2018: Akkuş’a bağlı Ortabölme Mahallesi’nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş’le Mehmet Ali Çayıroğlu’nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.

31 Temmuz 2018: Ordu’nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi’nde, Senai- Ümit Türedi çifti, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı, Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinde ele geçirildi. DHA