Sıra dışı siyaset!

Siyasette sıradışı bir tartışma yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, FOX TV sunucusu ismail Küçükkaya'ya ''Sütçü'', CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e de, ''Tipitip'' dedi. Özel ise Bahçeli'ye ''Gargamel'' cevabını verdi. Bahçeli Özel'i ''Geveze ve gevşek'' olarak nitelerken, Özel de ''Küçükken en sevdiğim sakız Tipitip'ti. Bütün çocuklar da Tipitip'i sever. Ama bütün çocuklar Gargamel'den korkar'' dedi.

TBMM’de yaşanan sıra dışı tartışma, Bahçeli’nin grup toplantısında söylediği ifadeler ile başladı. Bahçeli, Özgür Özel ve İsmail Küçükkaya’yı kastederek ” CHP'nin geveze ve gevşek bir grup başkan vekili, 29 Mart 2018 sabahı, ekranların sütçüsüyle katıldığı bir programda ‘Seçim güvenliği ordusu kuruyoruz’ demiş. Bizim bildiğimiz ordu tektir ve millet ordusudur. Yeni bir ordu kurma teşebbüsü paralel bir örgütlenme, FETÖ merkezli bir örgüt olsa gerektir. CHP'nin Tipitip grup başkan vekili bunu nasıl telafi edecek ? Ordu mordu kuruyorum diyerek ortalığı velveleye, fitne fesada vermeye kalkışırlarsa bunların alayının alnını karışlamak, bizim için farz olacaktır” dedi.

”GARGAMEL’DEN KORKARIM”

Bahçeli’yi yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özel ise TBMM’de yaptığı açıklamada ” Benim çocukken hem en sevdiğim sakız ve en sevdiğim karakter Tipitip'di” dedi ve şunları söyledi:

”Ben gözlüğümle de, burnumun şekilsizliği ile de barışık biriyim. Beni Tipitip'e benzetmesinde de sıkıntı yok. Bizim kuşak en çok Tipitip'i sever. Demokrasi ve siyasetin Tipitipi olduysam ne var bunda ?. Ama bizim kuşak en çok Gargamel'den korkardı. Siyasetin Gargameli bana Tipitip diyor ama sabahları kendisi bir aynaya baksın. Çocukların en çok korktuğu kişi olarak demokrasinin Gargamel'i, siyasetin Gargamel'i olmak Tipitip'i olmaktan daha iyi bir şey değil. Sayın Bahçeli sabahları ayna karşısında değerlendirsin. Çocuklar Tipitip'i seviyor, ama çocuklar Gargamel'den çok korkuyor. Gargamel demokrasiye zararlıdır.”

SAKIZ VE ŞİRİNLER

Tipitip adlı sakız, Kent Gıda Sanayii adlı şirket tarafından 1974 yılından itibaren üretiliyor. Bu sakızın içinden çıkan karikatürlerde uzun burunlu, büyük gözlüklü, papyonlu, yuvarlak şapkalı çizgi-kahraman Tipitip’in maceraları yer alıyor. Gargamel ise Şirinler çizgi filminin kötü karakteri olarak tanındı. Siyah ve yamalı bir cüppe giyen dişleri dökük Gargamel, pireli kedisi Azman’la birlikte yaşıyor.