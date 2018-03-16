‘Sıra İstiklal Marşı’na gelecek’ diye Pamukoğlu 5 yıl önce söylemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstiklal Marşı için yeni beste yapılması yönündeki açıklaması, HEPAR Onursal Genel Başkanı Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu’nun 3 Mart 2013’deki konuşmasını gündeme getirdi. Pamukoğlu İzmir mitinginde, 'Sıra Anayasa'dan sonra nereye gelecek biliyor musunuz? İstiklal Marşımıza gelecek. Bugünün tarihini unutmayın. Bu sözümü de unutmayın' demişti.

Anayasa değişikliği referandumunun ardından ”Çözüm Süreci” görüşmeleri sırasında İzmir'e giden ve Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenleyen Pamukoğlu, burada yaklaşık 3 bin kişiye seslendi. Pamukoğlu, İmralı görüşmelerine sert tepki göstererek, “Türkiye’nin geldiği nokta budur. Oyunun adı; Türkiye’yi parçalamak. Önce yerel yönetimler, sonra öz savunma güçleri, federasyon, sonra referandum ve Irak’ın kuzeyindeki Kürdistan ile birleşmek, Anadolu’dan bir parçayı almak. Vazgeçin bu ahmaklıklardan, yazık edeceksiniz” dedi.

“BUGÜNÜN TARİHİNİ YAZIN”

Osman Pamukoğlu 3 Mart 2013'de yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın değiştirilmesine de sıra geleceğini söyleyerek, şöyle dedi:

“Bugün İzmir'de söylüyorum, sıra Anayasa'dan sonra nereye gelecek biliyor musunuz? İstiklal Marşımıza gelecek. Bugünün tarihini unutmayın, bu sözü de unutmayın. Ne diyor İstiklal Marşımız, ‘Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal, Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal' Irkıma, ırkıma, ırkıma diyor. Sıranın Anayasa'dan sonra buraya gelmemesi mümkün mü? Mehmet Akif Ersoy da mı ırkçıydı? Nankörler…”