Şırnak bayram namazı saat kaçta? İşte, il il bayram namazı saatleri (Ramazan bayramı 2018)

11 ayın sultanı Ramazan ayının sonu yaklaşırken, Ramazan bayramı heyecanı başlıyor. Ramazan bayramının ilk günü sabah camilere gidecek olan Şırnaklı'lar bayram namazı saat kılınacak merak ediyor. Haberimizden il il bayram namazı vakitlerini öğrenebilirsiniz? Peki Şırnak bayram namazı saat kaçta?

2018 yılının ilk bayramı olan Ramazan bayramı güzellikleriyle geldi. Dostluk ve kardeşliği pekiştiği Ramazan bayramına, bayram namazı ile başlamak isteyen Şırnaklı’lar “Şırnak bayram namazı saati kaçta?” sorusunu cevabını bulmaya çalışıyor. Peki, Şırnak bayram namazı saat kaçta? İşte, il il bayram namazı saatleri…

ŞIRNAK BAYRAM NAMAZI SAATİ

Şırnak bayram namazı, Diyanet’in belirlediği saat olan 05:32'de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.