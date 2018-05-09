Şırnak’tan acı haber! İki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ın Kumçatı Beldesi'nde, Besta Sor Deresi'nden karşıya geçmeye çalışırken aşırı yağış nedeniyle yükselen suya kapılan 15 yaşındaki çoban Hacı Sirek ve Sirek'i kurtarmak için peşinden suya giren aynı yaştaki Abdullah Güler kayboldu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kumçatı Beldesi’nde yaşayan ve bugün sabah saatlerinde sürüsünü otlatmaya götüren 15 yaşındaki çoban Hacı Sirek, şiddetli yağış nedeniyle geri dönmek istedi. Kumçatı’ya geri dönmek için Besta Sor Deresi’ne giren Sirek, bir anda aşırı yağış nedeniyle yükselen suya kapıldı. Bu sırada Sirek’in suya kapıldığını gören aynı yaştaki Abdullah Güler de arkadaşını kurtarmak için suya girdi. Şiddetli akıntı nedeniyle dengesini kaybeden Güler de suya kapılarak, gözlerden kayboldu. İki çocuğun suya kapıldığını gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarma çalışmasına başlarken, AFAD ekiplerine de haber verildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

10 KİLOMETRELİK ALANDA ARAMA YAPILDI

İki çocuğun kaybolması üzerine bölgeye giden ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama çalışması başlattı. Bölgedeki çok sayıda vatandaş da kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına destek verdi. Arama çalışmasına katılan vatandaşlar, geniş bir bölgedeki çalılıklar arasında iki çocuğa ulaşmaya çalıştı. Çalışmaların sonunda iki çocuğun cansız bedeni dereden çıkarıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürülmeye çalışılan çocukların, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Arama çalışmasını yapan ekipler, Hacı Sirek’in suya kapıldığı noktadan 5 kilometre, Abdullah Güler’in ise 6-7 kilometre mesafede bulunduğunu söyledi. Sudan çıkarılan 2 çocuğun cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

VALİ OLAY YERİNE GELEREK, BİLGİ ALDI

Sabah saatlerinde sürüsünü otlatmaya götüren Hacı Sirek’in şiddetli yağış nedeniyle geri dönmek istediği, Kumçatı Beldesi’nin girişine kadar geldiği ve dereden geçmeye çalışırken suya kapıldığı öğrenildi. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım da olay yerine gelerek, arama çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 2 çocuğun hayvanları otlatmak için gittiğini belirterek, “İki çocuğumuzun hayvanları suya düşüyor. Çocuklar hayvanları kurtarmaya çalışırken suya kapılıyorlar ve vefat ediyorlar. Çok üzgünüz, Allah rahmet etsin.”dedi.

DHA