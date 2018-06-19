Şırnak’tan acı haber! Bir askerimiz şehit

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde devam eden arama tarama sırasında EYP'nin patlaması sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Şırnak’ta güvenlik güçlerinin PKK’lı teröristlere yönelik başlattığı arama tarama faaliyeti sırasında, teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler olay yerinden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.

TRABZON ‘A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın acı haberi, Trabzon’un Düzköy ilçesindeki ailesini yasa boğdu.

Siirt’in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde, askerlerin geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Baştan şehit oldu. Trabzon’un Düzköy ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Baştan’ın acı haberi, askeri yetkililer eşliğinde annesine verildi. Şehit Uzman Çavuş Baştan’ın babasının yaşamını yitirdiği, annesiyle birlikte yaşadığı ve 11 kardeşinin olduğu öğrenildi.

SON MESAJI YÜREK BURKTU

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın, operasyon öncesi, sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Şehidin son görüntülerinde, “Operasyona gidip, geleceğiz. Bakalım, kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum” dediği duyuldu. Şehit Baştan’ın, yine sosyal medyadan, Türk bayrağını öptüğü fotoğrafını ‘Rengine kurban olduğum. Allah bu dünyada indiğini görmeyi nasip etmesin’ notuyla paylaştığı görüldü.

(DHA)