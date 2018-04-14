Sis sürecek mi? İşte Meteoroloji’den tüm yurt için hava durumu detayları…

Bahar geldi ve hava sıcaklıkları adım adım artıyor. Meteoroloji'den gelen hava durumu haberlerine göre yurdun bazı bölgelerinde yağışlar gözlense de yurdun birçok bölgesinde açık bir havanın seyredeceği tahmin ediliyor. İşte yurttan en son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. apılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişlik olmayacağı, Marmara’nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR YER YER ETKİLEYECEK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, batı ilçeleri yer yer çok bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli 18

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 27

Samsun: Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Az bulutlu 26