Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün koruması mahkemeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal paylaşım hesabından hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfür içeren tweet atan bir hesap, savcılığa şikayet edildi.

HESAP TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme sonucu hesabın Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali Başkale'ye ait olduğu tespit edildi.

SAVCILIK TUTUKLAMAYA SEVK ETTİ

İstanbul Basın Suçları Soruşturma Savcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan Başkale, ifadesinin ardından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

HAYRİ İNÖNÜ AÇIKLAMA YAPTI

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yaptığı açıklamada, “Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullanmıştı.