Şişli Belediyesi çalışanı, “Cumhurbaşkanına hakaretten” tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal paylaşım hesabından hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediyesi çalışanı Mehmet Ali Başkale çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Başkale'nin attığı tweet gerekçe gösterilerek Şişli Belediyesi'ndeki görevine son verildiği ve iş akdinin feshedildiği ortaya çıktı.

Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik küfür içeren bir tweet attığı ileri sürülen Şişli Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde asistan olarak çalıştığı belirtilen Mehmet Ali Başkale isimli belediye çalışanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alındı. Bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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TWEETİ KENDİSİNİN ATMADIĞINI İDDİA ETTİ

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifade de suçlamayı kabul etmeyen şüphelinin, twitter adresinin kendisine ait olduğunu, ancak 3 yıldır twitter kullanmadığını, söz konusu tweeti de kendisinin atmadığını iddia ettiği belirtildi.

AVUKAT: GÖREVİ KORUMA DEĞİL ASİSTAN

Şüphelinin avukatı da, müvekkilinin belediyedeki görevinin koruma değil asistan olduğunu belirterek, söz konusu tweetin 2015 yılında paylaşıldığını ve kes yapıştır yöntemiyle hesabına konulduğunu öne sürdü. Avukat ayrıca, müvekkilinin henüz ifadesi alınmadan Şişli Belediye Başkanı tarafından iş akdinin feshedildiğini belirterek serbest bırakılmasını talep etti.

TUTUKLANDI: İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ GEREKÇE OLDU

İstanbul 10 Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Mehmet Ali Başkale’nin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gerekçede, “şüphelinin twitter hesabının hack’lendiğini söylediğini ancak 3 yıldır herhangi bir adli merciye ya da hesap sağlayıcıya başvurmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu olayın ortaya çıkmasından sonra şüphelinin iş akdine son verildiğinin anlaşıldığı, şüphelinin delilleri karartma ihtimalinin bulunması nedeniyle adli kontrol şartının yetersiz kalacağı” vurgulandı.

İNÖNÜ AÇIKLAMA YAPTI

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü iddialar üzerine dün yaptığı açıklamada, “Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullanmıştı.