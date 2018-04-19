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Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde panik

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen bir şahıs, hastanenin yedinci katından atladı. Herkesin gözü önünde aşağıya atlayan şahıs nedeniyle hastalar büyük panik yaşarken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

android-time 14:20 19 Nisan 2018
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Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde panik
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen bir şahıs, hastanenin yedinci katından atladı. Herkesin gözü önünde aşağıya atlayan şahıs nedeniyle hastalar büyük panik yaşarken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen bir erkek şahıs, hastanenin yedinci katından kendini boşluğa bıraktı. Hemen hastane personeli yere düşen şahsa müdahale etti. Şahsa sağlık görevlilerinin müdahalesi devam ederken, bu sırada hastanenin güvenlik görevliler görevini yapan basın mensuplarına saldırdı. Vatandaşlar basın mensuplarına saldıran hastane personeline tepki gösterince arbede yaşandı.

 

Öte yandan şahsın yedinci kattan aşağıya atladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şahıs hastanenin penceresinden aşağıya sarkıyor. Ardından bağırarak aşağıya atlıyor. Olayın ardından ağır yaralanan şahsın ise tedavisi sürüyor.

İHA

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