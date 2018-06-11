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Şişli’deki zincirleme kazada ‘şoför uyudu’ iddiası

İstanbul Şişli'de üç özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın şoförlerden birinin seyir halinde uyuyakalması sonucu yaşandığı iddia edildi.

Tugay SADAY
android-time 12:44 11 Haziran 2018
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İstanbul Şişli'de üç özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın şoförlerden birinin seyir halinde uyuyakalması sonucu yaşandığı iddia edildi.

Kaza saat 12.15 sıralarında Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Caddesi kesişiminde yaşandı.

İddialara göre, Nasrullah D. isimli özel halk otobüsü şoförü seyir halindeyken uyuması sonucu önünde bulunan Saffet Ç.’nin kullandığı özel halk otobüsüne çarptı. Bu esnada Saffet Ç.’nin kullandığı özel halk otobüsü ise Ahmet D.nin yönetimindeki halk otobüsüne çarptı. Yaşanan zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 6 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

ŞOFÖR UYUYORDU İDDİASI

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Foto SÖZCÜ

Nasrullah D. isimli özel halk otobüsü şoförü seyir halindeyken uyuyakalması sonucu kazanın yaşandığı öne sürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son güncelleme: android-time 13:3311.06.2018
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