Şişli’de 9 katlı binada korkutan yangın

Şişli'de 9 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yanan çatı, evin içerisine çökünce yangın daha da büyüdü. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar ve hatalı park nedeniyle yangın güçlükle müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre olay Mecidiyeköy Mahallesi Lati Lokum Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan çatı bir anda dairenin içerisine çökünce yangın daha da büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada bulunan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, dar sokaklar ve hatalı park nedeniyle yangın güçlükle olay yerine geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İHA