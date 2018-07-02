Şişli’de hava destekli operasyon

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kuştepe Mahallesi'ne helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan 4 adreste pompalı tüfekler ele geçirilirken, iki kadın ile birlikte haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Kuştepe Mahallesi’ne asayiş sağlamaya yönelik operasyon düzenledi. Mahallenin çıkışlarını 3 noktadan kapatan ekiplere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve özel harekât ekipleri 326 kişiye yönelik GBT uygulaması yaparken, savcılık izniyle 4 adreste ve 35 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, iki kadın da gözaltına alındı.

Operasyona devam eden ekipler, diğer adreslerde ise uyuşturucu ve hırsızlıktan kaydı olan iki şüpheliyi de gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.