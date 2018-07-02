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Şişli’de hava destekli operasyon

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kuştepe Mahallesi'ne helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan 4 adreste pompalı tüfekler ele geçirilirken, iki kadın ile birlikte haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tugay SADAY
android-time 00:04 2 Temmuz 2018
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Şişli’de hava destekli operasyon
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kuştepe Mahallesi'ne helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan 4 adreste pompalı tüfekler ele geçirilirken, iki kadın ile birlikte haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Kuştepe Mahallesi’ne asayiş sağlamaya yönelik operasyon düzenledi. Mahallenin çıkışlarını 3 noktadan kapatan ekiplere polis helikopteri de havadan destek verdi.

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve özel harekât ekipleri 326 kişiye yönelik GBT uygulaması yaparken, savcılık izniyle 4 adreste ve 35 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, iki kadın da gözaltına alındı.

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Operasyona devam eden ekipler, diğer adreslerde ise uyuşturucu ve hırsızlıktan kaydı olan iki şüpheliyi de gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.

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