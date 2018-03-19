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Şişli’de silahlı saldırı

Şişli’de bir tanıdığının evine misafirliğe giden Akın Şahin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hayatını kaybeden Şahin’in cenazesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

android-time 02:57 19 Mart 2018
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Şişli’de silahlı saldırı
Şişli’de bir tanıdığının evine misafirliğe giden Akın Şahin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hayatını kaybeden Şahin’in cenazesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Olay, saat 21:00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Yaşarbey sokakta meydana geldi. İddiaya göre Akın Şahin, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda arkadaşının yaşadığı eve misafirliğe gitti. Akın Şahin burada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

FOTO İHA

FOTO İHA

CENAZE ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, binanın girişine güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yerinde incelemelerde bulunarak delil çalışması yaptı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasından ardından Akın Şahin’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Şahin'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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