Şişli’de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Şişli’de devriye görevindeki polise yapılan ihbar sonucu yapılan baskında binlerce sahte dolar, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Dün devriye halindeki polis ekiplerine kimliğinin gizli kalmasını isteyen bir kişi tarafından yapılan ihbar sonucu Şişli Asayiş Büro amirliğine bağlı ekipler mahkemeden arama emri alarak akşam saat 18.00 sıralarında

Gazino Sokak’taki eve giderek kapıyı çaldı.

Kapıyı açan şahıs, polis olduklarını belirten ekibin yüzüne kapıyı kapattı. Eve giren ekipler 456 bin sahte dolar, 965 bin sahte euro, silah ve 21.66 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Baskın sonucu polise mukavemet gösteren 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.