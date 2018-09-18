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Şişli’de döviz bürosu soygunu! 2 gün sonra yakalandılar

Şişli'de maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 300 bin liralık dolar ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli Bursa'da yakalandı.

android-time 00:35 18 Eylül 2018
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Şişli’de döviz bürosu soygunu! 2 gün sonra yakalandılar
Şişli'de maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 300 bin liralık dolar ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli Bursa'da yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Eylül’de 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde üzerinde bulunan bir döviz bürosuna otomobille gelen maskeli ve silahlı 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin izini sürdü.

GEMLİK’TE İKİ AYRI OTELDE ODA TUTMUŞLAR

Şüphelilerden ikisinin Bursa’ya kaçtığını belirleyen polis, kentte çalışma başlattı. Polisten kaçmak için Gemlik’te iki ayrı otelde oda tutan şüpheliler düzenlenen baskınla yakalandı.

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SORGULANMAK ÜZERE ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLDİLER

Gözaltına alınan Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A.’nın sorgulanmak üzere Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildiği öğrenildi.

Otel odasında yapılan aramada döviz bürosundan çaldıkları değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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Son güncelleme: android-time 00:3718.09.2018
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