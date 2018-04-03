Sitti Hatun, Çiçek Hatun kimdir? Fatih Sultan Mehmet’in eşleri ve çocukları…

Fatih Sultan Mehmet ya da 2. Mehmed eşleri ve çocukları kimdir merak ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'in Eşleri: Emine Gül-Bahar Hatun, Helene Hatun, Alexias Hatun, Gülşah Hatun, Sitti Mükrime Hatun, Çiçek Hatun ve Anna Hatun'dur. Sitti Hatun, Çiçek Hatun kimdir? İşte Fatih'in çocukları...

Fatih Sultan Mehmet’in eşleri ve çocukları hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet’in eşlerinden biri olan Çiçek Hatun kimdir? Fatih’in kaç çocuğu var? İşte 2. Mehmed’in eşleri ve çocukları hakkında merak edilenler…

FATİH SULTAN MEHMET’İN EŞLERİ

Fatih Sultan Mehmed’in Eşleri: Emine Gül-Bahar Hatun, Helene Hatun, Alexias Hatun, Gülşah Hatun, Sitti Mükrime Hatun, Çiçek Hatun ve Anna Hatun’dur.

Emine Gül-Bahar Hatun; Akkoyunlulara gelin giden Gevherhan Sultanın annesidir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed’in babası II. Murad’ın oğlu Fatihin; evliliklerini tasvip etmediği Emine Gül-Bahar Hatun’dan II. Beyazid dünyaya gelmiştir.

Helena Hatun; Mora Despotu Demetrus’un kızıdır.

Alexias Hatun; Bizansın prenseslerindendir.

Gülşah Hatun; Karamanoğlu beyliğinden olan İbrahim Beyin kızıdır. Gülşah Hatun aynı zamanda Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa’nında annesidir.

Sitt-i Mükrime Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Beyin kızıdır. (Fatih’in babası II. Murad; oğlu Fatih Sultan Mehmed ile Dulkadiroğlu Süleyman Beyin kızı olan Sitti Mükrime Hatun ile evliliklerini onaylaması sonucu Fatih Sultan Mehmed’in Eşi Olmuştur.)

Çiçek Hatun; Fatih Sultan Mehmed’in çocuğu Cem Sultan’ın annesidir. Çiçek Hatun Türkmen Beyi kızıdır.

Anna Hatun; Trabzon imparatorunun kızıdır ve Fatih Sultan Mehmed ile evlilikleri kısa sürmüştür.

Hatice Hatun, Zağanos Paşa’nın kızıdır. Fatih boşamıştır.

FATİH’İN ÇOCUKLARI

Fatih Sultan Mehmed’in toplam 4 tane çocuğu olmuştur. II.Bayezid, Şehzade Mustafa, Gevherhan Sultan ve Cem Sultan Fatih’in çocuklarıdır.

Bazı kaynaklarda ismi bilinmeyen iki kızı ile Korkut isimli bir oğlundan da bahsedilmektedir.

ÇİÇEK HATUN KİMDİR?

Doğum tarihi tam olarak bilinmemektir. Sırp veya Venedikli bir cariye ya da Türkmen bir beyin kızı olduğu yönünde farklı görüşler mevcuttur. 1459’da oğlu Cem Sultan’ı Edirne’de dünyaya getiren Çiçek Hatun, oğlunun yanında, onun sancakbeyliği yaptığı Amasya ve sonrasında Konya’da bulundu. Oğlu Cem’in II. Bayezid ile taht mücadelesini kaybetmesi üzerine onunla birlikte 1481 yılında Kahire’ye gitti. 1498 yılında Kahire’de meydana gelen veba salgınında vefat etmiştir

SİTTİ MÜKRİME HATUN KİMDİR?

Sitt-î Mükrime Hatûn Dulkadiroğulları Beyliği’nin altıncı hükümdarı olan Zülkadiroğlu Süleyman Bey’in kızıdır. 15 Aralık 1449 tarihinde İstanbul’da Fatih Sultan Mehmed ile evlenmiştir.

Valide Hâtun olamayacağı varsayımı ölüm tarihinin Hicrî 891 yerine hatalı olarak Hicrî 871 (Milâdî 1466) gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. İşte bu nedenle oğlu II. Beyazid 22 Mayıs 1481 tarihinde tahta cülus ettiğinde Sittî Mükrime Hâtun hâyatta idi.



Kimi kaynaklara göre çocuksuzdur ve bu Fransız elçisinin mektuplarına konu olmuştur: “Sultanın üçüncü kadını olan Sitti Hatun kısır olduğundan diğer kadınları tarafından uğursuz olarak hor görülür”.

Necdet Sakaoğlu’nun bildirdiğine göre doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Sitt-î Şâh (Mükrime) Hâtun, 1486 yılının Eylûl ayında [1] vefat etmiştir. Ancak 1483 yılında Camisinin kitabesinden anlaşıldığı kadarı ile henüz o tarihe kadar sağdır. Hatta bu caminin yapımında paraya ihtiyacı olmuş ve Valide Gülbahar Sultan kendisine 50 bin akçe hibe etmiştir. Bu vaka saray defterlerine kayıt edilmiştir. 1486 yılında vefat ettiği mezar taşından anlaşılır. Mezarı Edirne’de kendi adını taşıyan Sitti Şah Hatun Camii’nin haziresindedir. Mezarı harap olduğu için kendi mezar taşı Edirne Müzesi’nde saklanmaktaydı. Daha sonra ise onarılarak asıl yerine nakledilmişt