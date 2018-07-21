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Şivan Perver, taziyeleri canlı bağlantıyla kabul etti

Yurtdışında yaşayan Kürt sanatçı Şivan Perver, dün vefat ederek toprağa verilen babası için gelenlerin taziye dileklerini taziye çadırına kurulan ekrana görüntülü olarak bağlanarak ile kabul etti.

android-time 08:35 21 Temmuz 2018
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Yurtdışında yaşayan Kürt sanatçı Şivan Perver, dün vefat ederek toprağa verilen babası için gelenlerin taziye dileklerini taziye çadırına kurulan ekrana görüntülü olarak bağlanarak ile kabul etti.

‘Şivan Perver’ ismiyle tanınan Kürt şarkıcı İsmail Aygün’ün 4 eşli, 25 çocuğu olan babası Yunus Aygün (94), dün sabah hayatını kaybetti ve Viranşehir’in Kayalı Mahallesi’ne defnedildi. Almanya’da olduğu için cenazeye katılamayan Şivan Perver, mahallede kurulan taziye çadırına yerleştirilen ekrana görüntülü olarak bağlandı. Çadıra gelenlerin taziyelerini kabul eden Şivan Perver, Kürtçe konuşmasında katılımcılara teşekkür etti ve herkesi büyüklerinin kıymetlerini bilmesi tavsiyesinde bulundu.
Mehmet SEZGİN/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)

Son güncelleme: android-time 09:1921.07.2018
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