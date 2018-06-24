Sivas ili seçim sonuçları: Temel Karamollaoğlu’nun memleketi Sivas’ın oy oranları

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçim için oy kullanma işlemi tamamlandı; sandıklardan çıkan sonuçlara vatandaşların ilgisi büyük. Seçimlerde en çok merak edilen illerden biri Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun memleketi olan Sivas. İşte Karamollaoğlu'nun memleketi Sivas'ın seçim sonuçları ve oy oranları...

Türkiye için kritik seçimin sonuçları açıklanıyor. Genel olarak gergin geçen seçim süreci, sosyal medyada şaibeli oy kullanımı ile ilgili paylaşımlara sahne oldu. Peki SP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu’nun memleketi Sivas’ta sandıklar kimi gösteriyor?

Son derece çekişmeli geçen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin sonuçları açıklanıyor. Türkiye nefesini tuttu, sandıklardan çıkacak sonuçları bekliyor. İşte 1 Kasım 2015 yılında yapılan Genel Seçimler’de, 4 AKP’li ve 1 CHP’li milletvekili çıkaran Sivas’ın seçim sonuçları ve oy oranları…

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