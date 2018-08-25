Sivas’ta kalp krizi geçiren yolcusunu kucağında hastaneye taşıdı

Sivas'ta özel halk otobüsünde kalp krizi geçiren yolcuyu, şoför Özkan Şen, aracın güzergahını değiştirip hastaneye götürdü, kucağında acil servise taşıdı. O anlar, otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kümbet-Üniversite seferini yapan Özkan Şen yönetimindeki 58 H 0050 plakalı özel halk otobüsü, İnönü Bulvarı’nda tren garı yakınlarındayken, yolculardan biri fenalaştı.

Aracın arka bölümündeki hareketliliği fark eden Şen, yolculardan yaşlı bir adamın rahatsızlandığını öğrendi.

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Yolculara su vermelerini ve adamın çevresini açmalarını isteyen şoför Şen, güzergahını değiştirdi. Şen, yolcuyu yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Özkan Şen, sedyeyi beklemeden yolcuyu kucağına alarak acil servise taşıdı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen hastanenin ismini açıklanmadığı yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA