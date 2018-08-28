Sivas’ta kendini vali olarak tanıtan dolandırıcılara dikkat

Sivas’ta son zamanlarda dolandırıcılar kendilerini başta vali olmak üzere şehrin önde gelen bürokratları olarak tanıtarak vatandaşları dolandırıyor.

Konuyla ilgili olarak Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada vatandaşlar, Sivas Valisi Davut Gül ve diğer bürokratlarının isimlerini kullanan dolandırıcılar hakkında uyarıldı.

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FETÖ’YÜ KULLANIYORLAR

Yapılan açıklamada, “Sivas'ta sabit telefonlardan aranarak kendilerini; il valisi, polis, asker, savcı gibi tanıtan kişilerin, aradıkları vatandaşların adlarının FETÖ/PDY soruşturmasında bulunduğundan bahsederek vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimleri tespit edilmiştir. Vatandaşlardan kredi kartları, hesap numaraları ve kart şifrelerinin istenildiği, arayanların etkili ve inandırıcı olmak amacıyla vatandaşlarımıza ait açık kaynak bilgilerini de belirtilerek, ikna edildikleri ve hesaplarından para çekilmesi yoluyla mağdur edildikleri yönünde çok sayıda şikayet alınmıştır. Bu şekilde cereyan eden olaylarda maddi ve manevi mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu tür aramalara asla itibar etmemeleri gerekmektedir. Sürekli açıkladığımız üzere, hiçbir soruşturmayla ilgili, hiçbir makamın ve kamu kurumunun, asker, polis veya savcı olarak vatandaşlarımızdan para istemeleri söz konusu değildir. Art niyetli kişilerin tespit edilmesi ya da telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde en yakın polis merkezlerine bilgi verilmesi veya 155 (112) ihbar hatlarına şikâyette bulunmaları ve kurumumuzu da bilgilendirmeleri önem arz etmektedir. Vali ve diğer mülki makamların iletişim kanallarını kullanarak vatandaştan hiçbir şekilde para talebinde bulunamayacağını saygıdeğer halkımıza bir kez daha hatırlatır, bu tür isteklere inanmamalarını, tanımadıkları kişilerden gelen telefonlara yanıt vermemelerini, hiç kimseyle şifre ve kart numaralarını paylaşmamalarını önemle rica ederiz.” denildi.