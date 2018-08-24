Sivas’ta tarla sulama kavgası: 8 yaralı

Olay, merkeze bağlı Karamehmet köyünde meydana geldi. Akrabalar arasında tarla sulama sırası yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kürek ve kazmaların kullanıldığı kavgada Servet A., Sefer A., Ebubekir A., Ali A., Hüseyin A., Bekir A., Ercan A. ve Ahmet A. yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Bekir A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı. DHA