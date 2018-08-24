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Sivas’ta tarla sulama kavgası: 8 yaralı

Sivas'ta, akrabalar arasında tarla sulama sırası yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

android-time 00:29 24 Ağustos 2018
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Sivas’ta tarla sulama kavgası: 8 yaralı
Sivas'ta, akrabalar arasında tarla sulama sırası yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Karamehmet köyünde meydana geldi. Akrabalar arasında tarla sulama sırası yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kürek ve kazmaların kullanıldığı kavgada Servet A., Sefer A., Ebubekir A., Ali A., Hüseyin A., Bekir A., Ercan A. ve Ahmet A. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Bekir A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı. DHA

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