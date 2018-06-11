Sivas’ta yolcu minibüsüyle pikap çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu minibüsüyle pikabın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Mehmet Eriman (61) yönetimindeki 58 HG 741 plakalı minibüs ile Uğur Akyüz’ün (29) kullandığı 52 TC 111 plakalı pikap, Koyulhisar-Mesudiye karayolunun Kuruseki mevkisinde çarpıştı. Sürücüler ile minibüsteki yolculardan Gülzar (73) ve Fatma Demirci (85), Zeynep Bodur (73), Sait (60) ve Afide Eriman (21), Hamza Ay (33) ve Remzi

Kalem (73) yaralandı.

Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülzar Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi ile

Sivas’taki hastanelere sevk edildi.

AA