Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Siverek’te çekirge istilası

Şanlıurfa'da çekirgeler Siverek ilçesini istila etti. Zor durumda kalan vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

android-time 00:29 27 Nisan 2018
Haberler Gündem
Siverek’te çekirge istilası
Şanlıurfa'da çekirgeler Siverek ilçesini istila etti. Zor durumda kalan vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Siverek’e 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy kırsal mahallesinde, mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için tarla başında nöbet tutarak yaklaşan çekirge sürülerinin yönünü değiştiriyor.

Foto: DHA

Foto: DHA

Bir haftadır çekirge sürüleri ile mücadele ettiklerini belirten mahalle sakinlerinden  Remzi Arpacık, “Yıllardır  bu mahallede yaşıyoruz ancak ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Binlerce çekirge ekinlerimize doğru geliyor, bunların yönünü değiştirmek için mahalle sakinleri olarak tarla başında gün boyu nöbet tutuyoruz. Ancak bir türlü gitmiyorlar o kadar çoklar ki her yerden çıkıyorlar. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de mahallede inceleme yapıldığını ve gerekli ilaçlamanın yapılacağını duyurdu. DHA

Foto: DHA

Foto: DHA

 

cekirge6-dha

cekirge7-dha cekirge-dha

Foto: DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar