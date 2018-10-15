Sivriada’da yıkım başladı

Geçtiğimiz yıl imara açılan Sivriada'da yapılacak otel, fuar ve kongre merkezi projesi için yıkım çalışmaları başladı. Adalar Savunması, Bizans dönemine ait tarihi eserlerin, antik liman-mendirek ve taş ocağı bölgesinin iş makineleri ile yok edilmeye başlandığını duyurdu.

Sivriada'da başlayan yıkım sürecini fotoğraflayarak kamuoyu ile paylaşan Adalar Savunması tarafından yapılan açıklamada, adada doğal ve tarihi eserlerin yok edildiğine dikkat çekti.

Açıklamada, “Mesa Holding ve TOBB tarafından başlatılan yasa, hukuk, doğa, koruma, bilim, tarih, arkeolojik eser tanımadan yürütülen hukuksuz ve gözü kara yıkım girişimi devam ediyor” denildi. Mesa Holding ve TOBB'un tıpkı Yassıada gibi Sivrada'yı da yok ettiği belirtildi. Firmanın “Yassıada'yı bitirmek için oradaki şantiyeyi buraya taşıyoruz” gerekçeyle başlattığı işgal ve inşaat girişiminin, müzeler müdürlüğünün ve Adalar Belediyesi’nin uyarılarına ve suç duyurularına rağmen halen devam ederken durdurma kararlarının da uygulanmadığı ifade edildi.

MERCAN VE GORGON YATAKLARI

Sivriada'da binlerce kuş ve balığın ürediği, İstanbul'un artık yok olan mercan ve gorgon yataklarının son örneklerinin bulunduğuna dikkat çekilerek “Bizans döneminden arkeolojik değerler barındıran ve özel bir bitki örtüsüyle gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir kıyı ve ada ekosistemine sahip olan Sivriada, deniz, hava ve iklim şartları nedeniyle kullanılması imkansız bir kongre merkezi, kafe, restoran, otel, seyir terası, otopark, heliport için yok ediliyor” denildi.

BAKANLIK İMARA AÇMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 yılının ekim ayında yaptığı plan değişikliği ile hazine arazisi olan ve planlarda “askeri yasak bölge” olarak işaretlenmiş, hiçbir yerleşimin bulunmadığı Sivriada'yı “turizm ve kültürel tesis” alanı ilan etmişti. Plana göre adaya otel, fuar, kongre merkezi, konferans salonu, kültür merkezi, açık hava müzesi, amfi tiyatro, sergi salonu, spor alanı, seyir terası, parklar, iskele, marina, kulüp ile dernek yapıları ve bu fonksiyonlara hizmet edebilecek kafe, restoran, satış birimleri yapılacak. Plan açıklama raporunda, Sivriada'nın İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2009 tarihli kararı ile “2. derece doğal sit” ve “3. derece arkeolojik sit” alanı ilan edildiği bilgisi yer almıştı. Adada Bizans dönemine ait tescilli manastır, kilise ve sarnıç kalıntıları bulunuyor. Hazine mülkiyetindeki 92 bin 565 metrekarelik Sivriada, 2012 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti.