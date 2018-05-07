İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bölünme isyanı 14 gündür devam ediyor.

Öğrenciler ve öğretim üyeleri Cerrahpaşa’yı İstanbul Üniversitesi’nden koparacak yasa tasarısının meclisten çekilmesi için mücadele ediyor. 8 Mayıs’ta Meclis’te oylanacağı açıklanan tasarı için dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde öğrenci ve öğretim üyeleri seslerini duyulmasını istedi. Öğretim üyeleri adına konuşma yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Hidayet Sarı ‘meslek aşkımızı söndürmeyin’ dedi.

Sarı’nın büyük alkış alan konuşması şöyle devam etti:

Pankartlarımızda bilim işimiz siyasete girmeyiz yazıyor. Siyaset bizim işimize girdi biz nasıl girmeyelim. Siyaset mikrobu bize de bulaştı. Biz de bu mikroba yakalandık. Bu haksızlık hukuksuzluk bir yararlı iş yaptı , fakültemizin öğretim üyesiyle, öğrencisiyle, personeliyle ve çevresi vatandaşıyla bir araya getirdi.

Haklı davamızdan vazgeçemeyiz. Bunu yaparken bile ne kadar kurallar uyuyoruz. Tatil zamanlarımızda, yemek saatimizde işimizi gücümüzü bırakıp buralara geliyoruz. Bu aşkımızı söndürmeye kimsenin hakkı yoktur.

‘NEDEN REKTÖRÜMÜZ TEPKİ GÖSTERMİYOR’

Haklı mücadelemiz medyada da destek gördü. Taraflı basında bile bu dava dile getirilerek “Bu kumpası kim kurdu? Seçime iki ay kala neden böyle İstanbul Üniversitesini bölme olayı tezgahlandı? YÖK’te FETÖ’cü imam kim? Gibi soruları kendi aralarında tartışmaya başladılar. Bu demektir ki herkes haklı mücadelemizi gördü.

Rektörümüz neden bölünmeye tepki göstermiyor önlemek için çaba harcamıyor. Bilim saygı ve sevgi görmek ister. Bunları görmezsek nasıl görevimizi yapacağız. Nasıl insanlara faydalı olacağız. Beyin göçünün artmasını mı istiyorlar?

Dünyanın ilk 500 üniversitesi içindeyken bir anda bölünme durumuna ne oldu da sokuldu? Üniversitemiz sayı olarak büyük ama bu hantal olduğu anlamına gelmez. Gelecek için ayaktadır. Bölerek güç kazanacak deniyor ama yönetim sorunu daha da artacaktır.