Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Siyasi ayak Nasrettin Hoca’nın samanlığında’

CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay, SÖZCÜ’nün, “FETÖ’nün siyasi ayağını böyle kapattılar” haberini Meclis gündemine taşıdı.

Kamil ELİBOL
android-time 13:29 9 Mayıs 2018
Haberler Gündem
‘Siyasi ayak Nasrettin Hoca’nın samanlığında’
CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay, SÖZCÜ’nün, “FETÖ’nün siyasi ayağını böyle kapattılar” haberini Meclis gündemine taşıdı.

Terör örgütüne finansal destek sağlamak suçundan tutuklu yargılanan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay'ın FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia ettiği 84 kişinin ismini emniyet ve savcılığa bildirdiğini hatırlatan Balbay ‘'Bu 84 kişi arasındaki, AKP'liler için neden işlem yapılmadı? FETÖ'nün siyasi ayağını Nasreddin Hoca'nın samanlıkla kaybettiği iğneyi, aydınlık diye sokakta araması gibi öteki partilerde arıyorsunuz. Haklarında işlem yapılmayan 3 kişi de AKP'li milletvekili'' dedi.

İL BİNASININ KİRASI

İtirafçı olmak isteyen Küçükbay'ın itiraflarının FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili önemli ipuçları verdiğini belirten CHP'li Balbay, “Ahmet Küçükbay'ın iş merkezi de, AKP'nin İzmir İl Başkanlığıydı. AKP o dönem ne kadar kira verdi? Kira kontratı var mı? Kaç yıl orada bedavaya kaldı? ‘' diye sordu.

Küçükbay, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerde FETÖ'nün 17/25 Aralık öncesi düzenlediği toplantılar ile iftar yemeklerine, o dönem Manisa Valisi olan AKP Kahramanmaraş milletvekili Celalettin Güvenç, İzmir milletvekili Necip Kalkan ve İzmir eski Milletvekili Mehmet Tekelioğlu ile merkez valisi Hüseyin Avni Coş'un da katıldığını açıklamıştı.

İLGİLİ HABERFETO'cü işadamının adını verdiği AKP'liler için işlem yapılmadıFETO'cü işadamının adını verdiği AKP'liler için işlem yapılmadı
Son güncelleme: android-time 13:3009.05.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar