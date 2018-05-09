‘Siyasi ayak Nasrettin Hoca’nın samanlığında’

CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay, SÖZCÜ’nün, “FETÖ’nün siyasi ayağını böyle kapattılar” haberini Meclis gündemine taşıdı.

Terör örgütüne finansal destek sağlamak suçundan tutuklu yargılanan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay'ın FETÖ ile irtibatlı olduğunu iddia ettiği 84 kişinin ismini emniyet ve savcılığa bildirdiğini hatırlatan Balbay ‘'Bu 84 kişi arasındaki, AKP'liler için neden işlem yapılmadı? FETÖ'nün siyasi ayağını Nasreddin Hoca'nın samanlıkla kaybettiği iğneyi, aydınlık diye sokakta araması gibi öteki partilerde arıyorsunuz. Haklarında işlem yapılmayan 3 kişi de AKP'li milletvekili'' dedi.

İL BİNASININ KİRASI

İtirafçı olmak isteyen Küçükbay'ın itiraflarının FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili önemli ipuçları verdiğini belirten CHP'li Balbay, “Ahmet Küçükbay'ın iş merkezi de, AKP'nin İzmir İl Başkanlığıydı. AKP o dönem ne kadar kira verdi? Kira kontratı var mı? Kaç yıl orada bedavaya kaldı? ‘' diye sordu.

Küçükbay, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerde FETÖ'nün 17/25 Aralık öncesi düzenlediği toplantılar ile iftar yemeklerine, o dönem Manisa Valisi olan AKP Kahramanmaraş milletvekili Celalettin Güvenç, İzmir milletvekili Necip Kalkan ve İzmir eski Milletvekili Mehmet Tekelioğlu ile merkez valisi Hüseyin Avni Coş'un da katıldığını açıklamıştı.