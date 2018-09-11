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Sızdırılan sorularla sınav kazanan 40 komiser yardımcısına gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 40 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.

android-time 09:15 11 Eylül 2018
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Sızdırılan sorularla sınav kazanan 40 komiser yardımcısına gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 40 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan “Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı”nda sınav sorularını çalarak komiser yardımcısı olan 40 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 21 ilde devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcılık, 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına önceden eriştiğini ve diğer örgüt üyelerine dağıttığını tespit etti. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 21 ilde yürütülüyor.

İHA

Son güncelleme: android-time 10:0911.09.2018
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