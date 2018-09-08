Skandaldan sonra ilk kez görüntülendi!

İzmir'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan petrolü temizleme çalışmaları devam ederken, kirliliğin kaynağı olan ve el konulan 'Harrier' isimli geminin, söküm için karaya çıkarıldığı belirlendi. Öte yandan denizin kirletilmesi nedeniyle çevrecilerin savcılığa yaptığı suç duyurusundan sonra İzmir Barosu da adli soruşturma için suç duyurusunda bulundu.

Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen hafta perşembe akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2.5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Petrolü emen pedler, denizin yüzeyine bırakıldı. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı büyük ölçüde temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin ardından çalışmalar karada devam etti.

SIZINTININ KAYNAĞI DA BELLİ OLDU

Temizlik çalışmaları sürerken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da sızıntının kaynağını tespit etmek için araştırmalarını sürdürdü. Onlarca gemi ve tesis üzerinde yapılan incelemeler sonrasında tüm şüpheler, gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen ‘Harrier’ isimli gemide yoğunlaştı. TÜBİTAK’ta yapılan testler sonrasında fuel-oil olduğu anlaşılan yakıtın bu gemiden denize aktığı saptandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da dün yaptığı açıklamada firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Foça kıyalarının kirlenmesine neden olan ‘Harrier’ isimli geminin, geri dönüşüm tesislerinde sökülmek üzere karaya çıkarıldığı ortaya çıktı. Skandaldan sonra ilk kez görüntülenen gemiye el konulduğu için, şirket personeli tarafından henüz bir çalışma yapılmadığı öğrenildi.

15 MİLYON TL’LİK HARCAMA

Kirlilik kaynağı olan geminin tespit edilmesinden sonra sürdürülen savcılık soruşturmasının da detayları ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, geminin Norveç kıyılarında uzun yıllar demirli kaldığını ardından denizcilik şirketi tarafından yaklaşık 7.5 milyon Euro’ya satın alınıp Türkiye’ye getirildiğini belirledi. Bu arada 28 Ağustos günü bilinçli olarak denize akıtılan fuel-oili temizleme çalışmaları sırasında yaklaşık 15 milyon TL’lik harcama yapıldığı öğrenildi. Kirlilik nedeniyle şirketten, kesilen cezanın yanı sıra bu paranın da tahsil edileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra gemiyi Norveç’ten getiren personelin, skandalın yaşandığı günlerde Türkiye’den ayrılmalarının sağlandığı ileri sürüldü.

BARO’DAN DA SUÇ DUYURUSU

Denizin kirletilmesi nedeniyle çevrecilerin savcılığa yaptığı suç duyurusundan sonra İzmir Barosu da adli soruşturma için suç duyurusunda bulundu. Baro adına yapılan açıklamada, “Aradan geçen günlere rağmen, ilgili makamlar facianın boyutları ve failleri hakkında kamuoyuna tatmin edici bir açıklamada bulunmamışlardır. İzmir Barosu Yönetim Kurulu, aldığı karar ile petrol sızıntısının, hukuksal ve cezai anlamda sorumlularının ortaya çıkarılması için bir çalışma ekibinin kurulmasına karar vermiş, kirliliğin meydana gelmesine neden olanların, kusuru olanların, faillerin ortaya çıkarılabilmesi için hukuksal sürecinin işletilmesi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapılması kararı almıştır” denildi. DHA