Skunk baronuna narkotik darbesi

İstanbul ve Muğla Polisi'nin Milas'ta düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilo uyuşturucu Skunk ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu baronu Met K. ve 6 adamı yakalandı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutluk Polisi’nin takibinde olan Met K.’nın elebaşılığını yaptığı bir şebekenin ülkemize uyuşturucu getireceğini belirledi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Şüphelileri 6 ay takip eden ekipler, zehir tacirlerinin Arnavutluk’tan Bodrum’a oradan farklı illere uyuşturucu göndermeyi planladıkları anlaşıldı. Arnavutluk Polisi ile iletişim halinde çakışan ekipler, şüphelilerin Milas’ta bir depoyu kullandığını da belirledi. İstanbul Narkotik Polisi, Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile irtibat kurdu. Ortak operasyon kararı alındı. Saat 02.30’da belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Baskında piyasa değeri 25 milyon lira olan 1 ton 100 kilo uyuşturucu Skunk ele geçirildi.

ELEBAŞI YAKALANDI

Operasyonda zehir baronu Met K.’nın da aralarında yer aldığı 4’ü Arnavutluk vatandaşı 7 şüpheli gözaltına alındı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olarak aranan Met K.’nın yakalanaması ile ilgili Arnavutluk Polisi’ne de bilgi verildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyeti’ne getirileceği belirtildi.

SKUNK NEDİR

Skunk, esrarın elde edildiği, Hint Keneviri’nin hibritleme yoluyla ekiminden elde edilen bir uyuşturucudur. Esrara göre 10 Kat daha etkili ve daha zararlı olan “Skunk” daha çok Arnavutluk’ta yetiştiriliyor. Ülkemize ise Balkan rotası izlenerek Avrupa’dan getiriliyor.