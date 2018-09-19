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Sofuoğlu Lamborghini’sini 385 bin Euro’ya satışa çıkardı

Meclis’teki yemin törenine lüks Lamborghini’siyle gelmesiyle olay olan milli motosikletçi AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, tartışma yaratan bu aracını satışa çıkardı. Aracın değeri ise 385 bin Euro olarak belirlendi. Sofuoğlu’nun aracına döviz fiyatı biçmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın yaptığı “TL’ye dönelim” çağrısını pas geçtiğini ortaya koydu

Ali Ekber ERTÜRK
android-time 09:03 19 Eylül 2018
Haberler Gündem
Meclis’teki yemin törenine lüks Lamborghini’siyle gelmesiyle olay olan milli motosikletçi AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, tartışma yaratan bu aracını satışa çıkardı. Aracın değeri ise 385 bin Euro olarak belirlendi. Sofuoğlu’nun aracına döviz fiyatı biçmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın yaptığı “TL’ye dönelim” çağrısını pas geçtiğini ortaya koydu

Düzce'de bir galerici aracılığıyla aracını satışa çıkaran Sofuoğlu, TL yerine Euro istedi ve aracına 385 bin Euro değer biçti. İlan, “Aventador S LP 740 Karbon Paket Müzik Sis. Yabancıdan Yabancıya” satılacağı başlığıyla verildi. Danışmanları, “Yenisini almak için ilan verdi ama vazgeçti” dedi.

İlan, 13 Eylül'de verildi. LP 750-4 model aracın, 3 bin 850 kilometrede olduğu belirtildi. Renginin beyaz, hasarsız olduğunun da yazıldığı ilanda, plakanın da “TR-Türkiye” olduğu
notu düşüldü. Araç için takas edilmeyeceği, ikinci el olduğu vurgulandı.

Sofuoğlu'nun danışmanları SÖZCÜ'ye, tartışmalı lüks Lamborghini'nin satışa çıkarıldığını doğruladı. Buna göre Sofuoğlu, piyasaya çıkan yeni bir Lamborghini almak için harekete geçti. Danışmanlar, “Almak istediği Lamborgini'nin ülkeye girişinin uzun süreceği bilgisi üzerine de satıştan vazgeçti. O ilanı da kaldıracağız” dedi.

Sofuoğlu aracını 385 bin Euro'ya satışa çıkardı. Foto: Sözcü

Sofuoğlu aracını 385 bin Euro’ya satışa çıkardı. Foto: Sözcü

Son güncelleme: android-time 09:5119.09.2018
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