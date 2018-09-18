Sofuoğlu Lamborghini’sini satıyor

Milli Motosikletçi ve AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu seçildikten sonra birçok kez Meclis'e geldiğiLamborghini marka süper lüks otomobilini satışa çıkardı.

Meclis'teki yemin törenine lüks Lamborghinisi'yle gelmesiyle olay olan Milli Motorsikletçi AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu tartışma yaratan bu aracını satışa çıkardı. Düzce'de bir galerici aracılığıyla eşinin üzerine kayıtlı Lamborghini’sini satışa çıkaran Sofuoğlu, aracına 385 bin Euro satış fiyatı koydu. İnternette yer alan ian, “Aventador S LP 740 Karbon Paket Müzik Sis. Yabancıdan Yabancıya” satılacağı başlığıyla verildi. Danışmanları, “Yenisini almak için ilan verdi ama vazgeçti” bilgisini verdi.