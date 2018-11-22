Otomobil altında kalan köpeği sokak köpeklerinin kurtardığı anlar kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerse Eyüpsultan Göktürk Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevrede bulunan esnaf ve hayvan severler tarafından beslenen ‘Kara’ isimli köpek kapalı bir otoparkın girişinde yatıyordu. Otoparka girmek isteyen bir araç yatan köpeğin üzerine doğru geldi. Yatan köpeği ezen araç bir müddet köpeğin üzerinde durdu. Araç altında kalan köpeği gören çevredeki köpekler de havlayarak adeta yardım istedi. Köpek araç altından çıkarılana kadar diğer köpekler başının ucundan ayrılmadı. O anlar ise bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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