Sokak ortasında iki kadına silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta Hüseyin İ. takibe aldığı eşi ve kayınvalidesine sokak ortasında önce bıçakla saldırdı ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralı kadınlar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken şüpheli Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy'de gözaltına alındı

Olay saat 09:00'da Akçaburgaz Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, üç çocukları olan Hüseyin İ. ve Ergül İ. çifti arasında uzun süredir sorunlar yaşanıyordu. Yaşanan sorunlar üzerine Ergül İ. isimli kadın evi terk ederek Kadın Sığınma Evi’nde kalmaya başladı. Yaklaşık 3 ay boyunca sığınma evinde kalan kadın bir süre sonra annesi Ayşe Ö.’nün evine döndü.

Bunun üzerine Hüseyin İ. sabah saatlerinde Ergül İ.’nin annesinin evinin önüne giderek bir süre bekledi. Ergül İ. ve Ayşe Ö. annesinin evden çıktığını gören Hüseyin İ. önce bıçakla saldırdı ardından yanında bulunan pompalı tüfekle dehşet saçtı. Açılan ateş sonucu Ergül İ. ve annesi ağır yaralanırken, şüpheli ise pompalı tüfeği atarak kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadınları hastaneye götürürken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu olayla kullanılan bıçak ve silah ele geçirilirken, şüpheli Hüseyin İ.’yi yakalamak için takip başlatıldı. Sürdürülen takipler sonucu şüpheli Tekirdağ’a bağlı Çerkezköy’de gözaltına alındı. Şüpheli emniyette sorguya alınırken, yaralı kadınların hayati tehlikesi devam ediyor.