Sokaklar ve kaldırımlar işgal altında! Vatandaş isyanda…

İstanbul'un tüm ilçelerinde yaşanan usulsüz park etmeler ve esnafın kaldırımları gasp etmesi, vatandaşları çileden çıkarmaya devam ediyor.

İstanbul’un genelinde gözlemlenen usulsüz park etme ve esnaf tarafından kaldırımların gasp edilmesi halkı çileden çıkardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak trafik polislerinin usulsüz parka 108 TL para cezası keserek cezai işlem uygulması bile araç kullanıcılarını yaya yollarını gasp etmekten vazgeçirmiyor.

Vatandaşların isyanı üzerine konuyla ilgilenen Beşiktaş Kent Derneği Başkanı Serdar Aslan gözlemlerini şöyle anlattı: “İstanbul’un tüm ilçelerinde yaşanan bu durum Beşiktaş’ta da çok büyük bir şekilde bizi etkiliyor. Çünkü Beşiktaş’ta çok ciddi bir otopark sorunu var. Bunun yanı sıra esnaf belediyeye parasını ödeyince masasını sandalyesini atıp kaldırımı küçük bir dükkan haline getirebiliyor. Bu kaldırımları kapatma ve işgal etme durumu tüm vatandaşları etkiliyor ancak en çok engelli kardeşlerimizi etkiliyor çünkü onlar için özel yapılmış olan sarı yürüme bantları da işgal ediliyor. Yürüme engelli ve görme engelli kardeşlerimiz bu işgal durumu yüzünden büyük bir sorun yaşıyor. Bu işgalin ortadan kalması için otopark sıkıntısının çözülmesi ve kaldırımları işgal eden esnafın belediye denetlenmesi gerekiyor.”

ŞEHİR PLANCILARI ODASI: BU TAMAMEN KÜLTÜR MESELESİ

Konuyla ilgili “Bu tamamen kültür meselesi” diyen Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, “Yaya kaldırımına asla ve asla araç park edilmemeli. İmar planlarında bu konulara yer veriliyor ancak kimse yönetmeliğe uymuyor. Bununla ilgili cezai işlemler uygulanmasına rağmen buna devam edilmesinin sebebi ne yazık ki kültür meselesi. Başka bir açıklaması yok.” şeklinde konuştu.