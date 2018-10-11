Şoke eden rapor: 115 değil 1260 çocuk anne

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde ortaya çıkan ‘’Çocuk yaştaki hamilelik’’ skandalını yeniden gündeme getirerek, bu konudaki soruşturma raporunu açıkladı. 115 olarak açıklanan hamile çocuk sayısının bir yıllık sürede toplam 1260 olduğu belirlendi.

SES Genel Başkanı Gönül Erden Ankara'da yaptığı açıklamada, ‘'Soruşturma raporu, tablonun çok vahim olduğunu ortaya çıkardı. Hastanede 2016 yılında bin 260 çocuk hamile tespit edilmiştir. Bu tablo, çocuklara yönelik istismarı önlemekten uzak, muhafazakar politikalar ve uygulamaların eşitsizliği ve istismarı artırdığı ve geriye doğru yol aldığımız bir tablodur” dedi ve şunları söyledi:

‘'Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 5 ayda yaşları 18'in altında 115 hamile çocuk başvurmuş ve istismarın üzeri örtülmek istenmişti. Yapılan soruşturmada, bir sosyal hizmet uzmanı sürgün edilerek, olayı ortaya çıkardığı için adeta cezalandırıldı. Soruşturma raporu ise tablonun çok daha vahim olduğunu ortaya çıkardı. Hastanede 2016 yılında bin 260 çocuk hamile tespit edilmiştir. Çocuklarımızı bu karanlığa teslim etmeyeceğiz. Çocukların her türlü istismardan korunacakları, temel haklara ayrımsız-eşit ulaşabilecekleri bir dünya için kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceğiz”