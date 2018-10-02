Söke’de şüpheli ölüm cinayet çıktı

Söke’nin Kemalpaşa Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerindeki evinde ölü bulunan Ayhan Kısa’nın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Ayhan Kısa'nın kızı, babasını evlerinin diğer odasında yerde kanlar içinde yatarken gördü. Kızın feryadıyla birlikte diğer aile üyeleri de olaydan haberdar olurken, polise haber verildi. İlk önce Ayhan Kısa'nın düşerek başını yere vurduğu zannedildi. Ancak olay yerinde Söke Polisi'nin yaptığı inceleme Ayhan Kısa'nın başına darbe aldığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırma ve soruşturmada polis olayın faili olarak şüphelendiği S.Ö.'yü gözaltına aldı. S.Ö.'nün evinde ve üzerinde yapılan incelemelerde kan izleri gibi emarelere rastlanınca polisin şüphesi doğrulandı. Ayhan Kısa'nın evine giren S.Ö’nün, Kısa’nın başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü anlaşıldı. S.Ö.'nün eve hangi amaçla girdiği bilinmezken, hırsızlık ihtimali üzerinde duruluyor.

55 yaşında, müzisyenlik yapan Ayhan Kısa'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, S.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Yıllar önce İsviçre'den Söke'ye gelen ve sakin bir kişi olarak tanınan Ayhan Kısa'nın vefatı ilçede üzüntü yaşattı.

İHA